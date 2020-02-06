У пятерых красноярцев не подтвердился коронавирус

Случаев заражения китайским коронавирусом в Красноярске не выявлено, заявили в региональном Минздраве. С подозрением на наличие заболевания были госпитализированы пять человек, которые прибыли в краевой центр рейсами из Таиланда, Вьетнама и других стран. Все они прошли диагностику – у троих подтвердились респираторные заболевания, двоих отпустили домой.

«Поступила информация о трех контактных лицах, прибывших из КНР и приехавших в Красноярск из других регионов. Все обследованы. У двоих выявлено респираторное заболевание, один здоров. Двое госпитализированы в стационар для лечения инфекции», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Минздрава.

Напомним, о вспышке в Китае пневмонии, возбудителем которой является ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, было объявлено в конце декабря 2019 года. По последней информации, вирусом заразились 24,3 тысячи человек, из них 491 человек скончался.