6 февраля
Красноярск
погода -12 °C
63.17
 
€ 69.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские школы готовят к переходу на бесплатное питание

Главная Общество
Красноярск
08:55 6 Февраля 2020
общество, красноярск, школы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске школы готовятся к переходу на бесплатное питание для всех учеников начальных классов. Формируются заявки на ремонт пищеблоков, покупку нового оборудования и посуды. Разрабатывается цикличное меню, чтобы дети получали сбалансированное питание с оптимальным соотношением жиров, белков и углеводов. 

«Сейчас на уровне муниципалитета мы оцениваем нашу готовность к качественному исполнению поручения президента в части обеспечения 100-процентного охвата горячим питанием детей начальной школы к 1 сентября. Мы хорошо продвинулись вперед: около 80% обучающихся питаются в школьных столовых», - отметила и.о. заместителя главы города, руководитель департамента социального развития Антонина Герасимова. 

В 115 школах Красноярска насчитывается 55 тысяч учеников младших классов. Пока бесплатно из них питаются 13 тысяч, однако с 1 сентября 2020 года, по поручению президента России, все дети с 1 по 4 класс будут получать бесплатные обеды, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: krasnoyarsk-gorsovet.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: У пятерых красноярцев не подтвердился коронавирус

У пятерых красноярцев не подтвердился коронавирус

6 Февраля 2020 г.
Случаев заражения в Красноярске не выявлено
Новости Красноярска: Мэр Сергей Еремин пообещал красноярцам уютный променад на правобережье

Мэр Сергей Еремин пообещал красноярцам уютный променад на правобережье

6 Февраля 2020 г.
Запланировано благоустройство участка пр. Красноярский рабочий
Новости Красноярска: Клиенты Красноярскэнергосбыта могут оплачивать квитанции с помощью системы мобильных платежей

Клиенты Красноярскэнергосбыта могут оплачивать квитанции с помощью системы мобильных платежей

5 Февраля 2020 г.
Сервисы доступны для тех, кто установил мобильное приложение
Новости Красноярска: Эпидемия гриппа не добралась до Красноярского края

Эпидемия гриппа не добралась до Красноярского края

5 Февраля 2020 г.
Заболеваемость ниже порога на 15,3%
Новости Красноярска: Проект красноярского метро прошел первую экспертизу

Проект красноярского метро прошел первую экспертизу

5 Февраля 2020 г.
Его еще необходимо детализировать и дополнить
Новости Красноярска: В Красноярске на линию вышел троллейбус с автономным ходом

В Красноярске на линию вышел троллейбус с автономным ходом

5 Февраля 2020 г.
Транспорт может работать в режиме обычного автобуса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Ночью в Красноярске загорелось офисное здание

Ночью в Красноярске загорелось офисное здание

5 Февраля 2020 г.
Никто не пострадал
Новости Красноярска: Плюсовая температура придет на смену морозам в Красноярске

Плюсовая температура придет на смену морозам в Красноярске

2 Февраля 2020 г.
Столбики термометров поднимутся до +3ºC
Новости Красноярска: Красноярск готовится к покупке новых троллейбусов и трамваев

Красноярск готовится к покупке новых троллейбусов и трамваев

3 Февраля 2020 г.
Планируется приобрести 50 единиц электротранспорта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19