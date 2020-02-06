Красноярские школы готовят к переходу на бесплатное питание

В Красноярске школы готовятся к переходу на бесплатное питание для всех учеников начальных классов. Формируются заявки на ремонт пищеблоков, покупку нового оборудования и посуды. Разрабатывается цикличное меню, чтобы дети получали сбалансированное питание с оптимальным соотношением жиров, белков и углеводов.

«Сейчас на уровне муниципалитета мы оцениваем нашу готовность к качественному исполнению поручения президента в части обеспечения 100-процентного охвата горячим питанием детей начальной школы к 1 сентября. Мы хорошо продвинулись вперед: около 80% обучающихся питаются в школьных столовых», - отметила и.о. заместителя главы города, руководитель департамента социального развития Антонина Герасимова.

В 115 школах Красноярска насчитывается 55 тысяч учеников младших классов. Пока бесплатно из них питаются 13 тысяч, однако с 1 сентября 2020 года, по поручению президента России, все дети с 1 по 4 класс будут получать бесплатные обеды, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: krasnoyarsk-gorsovet.ru