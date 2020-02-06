Мэр Сергей Еремин пообещал красноярцам уютный променад на правобережье

На правом берегу Красноярска появится место для прогулок. Глава города Сергей Еремин на своей странице в Instagram сообщил, что в этом году начнется благоустройство пр. Красноярский рабочий на участке от ул. Чайковского до Центрального проезда. Подрядчику предстоит облагородить 600-метровый участок в направлении КрасТЭЦ, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы продолжаем формировать связные пешеходные «линии» для прогулок в центре города, но важно транслировать уже наработанный опыт на правый берег. Улица Вавилова и Красраб должны стать привлекательными общественными пространствами, где можно с комфортом прогуляться всей семьей», - отметил Еремин.

Напомним, в прошлом году стартовало благоустройство правобережной набережной. Работы продолжатся и в предстоящем сезоне.

Фото: Instagram