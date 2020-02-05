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Клиенты Красноярскэнергосбыта могут оплачивать квитанции с помощью системы мобильных платежей

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Красноярск
17:27 5 Февраля 2020
платежка, услуги, электроэнергия, приложения, мобильные
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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У клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» появилась возможность оплачивать квитанции с помощью системы мобильных платежей – Apple Pay и Google Pay. Сервисы доступны для тех, кто установил мобильное приложение энергосбытовой компании.

Главное преимущество «умных» платежей заключается в том, что абонента нет необходимости каждый раз вводить данные банковской карты, что значительно упрощает процесс оплаты.

«Сотовый телефон для современного человека стал намного больше, чем просто средство связи, именно поэтому сейчас мы отдаем предпочтение развитию мобильных способов оплаты», – рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо скачать соответствующее бесплатное приложение в магазине Google Play Market или AppStore. Apple Pay и Google Pay можно активировать в настройках телефона, следуя инструкции, к ним можно привязать любую банковскую карту.

Если у клиента в мобильном телефоне уже настроена система мобильных платежей, то при оплате через приложение Красноярскэнергосбыта он сможет выбрать наиболее удобный для себя способ – банковской картой или с помощью Apple/Google Pay.

Мобильное приложение Красноярскэнергосбыта «Личный кабинет клиента» также является бесплатным. Его можно установить на смартфоны, коммуникаторы или планшеты. Оно доступно для владельцев устройств, работающих на базе операционных систем Android (начиная с версии 4.4), iOS (начиная с версии 7.0), Windows Phone (начиная с версии 8.0).

Для личного кабинета действует единый логин и пароль вне зависимости от того, каким способом абонент в него входит: через сайт Красноярскэнергосбыта или мобильное приложение.

Основной функционал мобильного приложения не уступает личному кабинету на сайте компании. С его помощью можно узнать баланс лицевого счета, внести плату за потребленную электроэнергию и услугу «обращение с ТКО», сделать взнос на капитальный ремонт, передать показания приборов учета, просмотреть историю начислений и платежей, или написать обращение специалистам Красноярскэнергосбыта.

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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