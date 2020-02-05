Эпидемия гриппа не добралась до Красноярского края

В Красноярском крае, в отличие от других сибирских регионов, по-прежнему регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатель ниже критического порога на 15,3%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За медпомощью к врачам за первую неделю февраля обратились 12,8 тысячи человек. По Красноярску ситуация аналогичная, говорят эксперты.

«В краевом центре ОРВИ и гриппом заболели 7546 человек, показатель заболеваемости составил 68,8 на 10 тысяч населения, отмечается незначительный темп прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе», - рассказали в ведомстве.

В Красноярском крае выявлены случаи заболевания вирусами гриппа A (H1N1) pdm09, гриппа А (H3N2) и гриппа В. Ситуацию усугубляет достаточно теплая зима.

Отметим, что в Омске сегодня, 5 февраля, был объявлен карантин из-за гриппа. В Кызыле также эпидемиологический порог заболеваемости превышен более чем в 2,9 раз.