Проект красноярского метро прошел первую экспертизу

Проект будущего красноярского метрополитена прошел предварительную стадию Главгосэкспертизы, после которой можно начинать строительство «подземки». Пока же властям необходимо доработать проект - детализировать и дополнить его, рассказал в социальных сетях министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

«Сегодня искали ответы на принципиальные вопросы - как минимизировать снос строений и не блокировать дорожное движение, под какие пассажирские потоки ориентировать выходы и переходы, а также что предпринять для эффективной работы», - написал глава ведомства.

Все выводы были закреплены протоколом решения, который передадут проектировщикам.

Напомним, метро в Красноярске, предположительно, появится в 2024 году - сроки сместились на два года. На 2020-й запланировано начало реконсервации подземки. Проект оценили в 77 млрд рублей.

фото: enisey.tv