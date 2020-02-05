5 февраля
Красноярск
погода -1 °C
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Проект красноярского метро прошел первую экспертизу

Главная Общество
Красноярск
14:45 5 Февраля 2020
общество, красноярск, метро
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Проект будущего красноярского метрополитена прошел предварительную стадию Главгосэкспертизы, после которой можно начинать строительство «подземки». Пока же властям необходимо доработать проект - детализировать и дополнить его, рассказал в социальных сетях министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. 

«Сегодня искали ответы на принципиальные вопросы - как минимизировать снос строений и не блокировать дорожное движение, под какие пассажирские потоки ориентировать выходы и переходы, а также что предпринять для эффективной работы», - написал глава ведомства. 

Все выводы были закреплены протоколом решения, который передадут проектировщикам.

Напомним, метро в Красноярске, предположительно, появится в 2024 году - сроки сместились на два года. На 2020-й запланировано начало реконсервации подземки. Проект оценили в 77 млрд рублей. 

фото: enisey.tv

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске на линию вышел троллейбус с автономным ходом

В Красноярске на линию вышел троллейбус с автономным ходом

5 Февраля 2020 г.
Транспорт может работать в режиме обычного автобуса
Новости Красноярска: «Победа» анонсировала рейсы из Красноярска на курорты Черного моря

«Победа» анонсировала рейсы из Красноярска на курорты Черного моря

5 Февраля 2020 г.
Летом откроются полеты в Сочи и Анапу
Новости Красноярска: В Красноярске потеплеет до +6 градусов

В Красноярске потеплеет до +6 градусов

5 Февраля 2020 г.
Температура будет выше, чем в Крыму
Новости Красноярска: В Красноярском крае появится новая заповедная зона

В Красноярском крае появится новая заповедная зона

5 Февраля 2020 г.
Микрозаказник создадут в месте слияния рек Табрат и Казыр
Новости Красноярска: На посадку деревьев в Красноярске выделено 9 млн рублей

На посадку деревьев в Красноярске выделено 9 млн рублей

4 Февраля 2020 г.
Городу придумали новые подходы работы с зеленым фондом
Новости Красноярска: ЦСП РУСАЛа приглашает красноярцев на благотворительный марафон

ЦСП РУСАЛа приглашает красноярцев на благотворительный марафон

4 Февраля 2020 г.
12 февраля пройдет городское благотворительное событие «Из Сибири с любовью»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярского торговца мебелью подозревают в уклонении от налогов

Красноярского торговца мебелью подозревают в уклонении от налогов

1 Февраля 2020 г.
Сумма ущерба бюджету превышает 90 млн рублей
Новости Красноярска: Ночью в Красноярске загорелось офисное здание

Ночью в Красноярске загорелось офисное здание

5 Февраля 2020 г.
Никто не пострадал
Новости Красноярска: Бывшая телеведущая из Красноярска вошла в состав нового правительства России

Бывшая телеведущая из Красноярска вошла в состав нового правительства России

5 Февраля 2020 г.
Екатерина Пешкова занимает должность в департаменте организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19