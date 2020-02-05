В Красноярске на линию вышел троллейбус с автономным ходом

В Красноярске на линию вывели новый троллейбус «Транс-Альфа» - его разработали на заводе в Вологде. Транспорт может работать в автономном режиме, как обычный автобус, сообщили в мэрии.

Новый троллейбус №7 рассчитан на 90 человек - в салоне установлены камеры видеонаблюдения, монитор и USB-порты на поручнях для зарядки смартфонов. Главное преимущество транспорта - его высокая маневренность, плавность движения и возможность автономного хода до 20 км, рассказали в администрации.

«Троллейбус будет питаться от контактной сети в центральной части города и работать в режиме обычного автобуса на остальной части маршрута. В будущем это позволит продлить троллейбусные маршруты туда, где нет контактной сети», - пояснили в департаменте транспорта.

Напомним, в Красноярске в текущем году планируют создать экологический троллейбусный маршрут - он пройдет по левому берегу, соединив отдаленный районы города и центральную часть.