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В Красноярске на линию вышел троллейбус с автономным ходом

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Красноярск
14:23 5 Февраля 2020
общество, красноярск, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске на линию вывели новый троллейбус «Транс-Альфа» - его разработали на заводе в Вологде. Транспорт может работать в автономном режиме, как обычный автобус, сообщили в мэрии. 

Новый троллейбус №7 рассчитан на 90 человек - в салоне установлены камеры видеонаблюдения, монитор и USB-порты на поручнях для зарядки смартфонов. Главное преимущество транспорта - его высокая маневренность, плавность движения и возможность автономного хода до 20 км, рассказали в администрации. 

«Троллейбус будет питаться от контактной сети в центральной части города и работать в режиме обычного автобуса на остальной части маршрута. В будущем это позволит продлить троллейбусные маршруты туда, где нет контактной сети», - пояснили в департаменте транспорта. 

Напомним, в Красноярске в текущем году планируют создать экологический троллейбусный маршрут - он пройдет по левому берегу, соединив отдаленный районы города и центральную часть. 

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