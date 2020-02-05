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«Победа» анонсировала рейсы из Красноярска на курорты Черного моря

Главная Общество
Красноярск
11:59 5 Февраля 2020
общество, красноярск, авиакомпания
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российский лоукостер «Победа» собирается открыть прямые рейсы из Красноярска в Сочи и Анапу - полетная программа стартует летом 2020 года, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. 

Пока никаких подробностей об открытии новых рейсов «Победы» нет. Известно, что российский лоукостер берет курс на развитие региональное курортной программы. Многие рейсы будут прямыми, без пересадки в московских аэропортах. 

«В летнем сезоне 2020 года региональная курортная программа полетов включила в себя 21 направление – на 38% больше программы прошлого года», - пояснили в пресс-службе. 

Напомним, в марте из аэропорта Красноярск «Аэрофлот» открывает новые рейсы. Пассажиры смогут улететь в Сочи пять раз в неделю, в Симферополь - четыре раза в неделю. Авиакомпания создает хаб в краевом центре, чтобы увеличить пассажиропоток в несколько раз. 

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