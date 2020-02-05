5 февраля
Красноярск
погода -5 °C
63.43
 
€ 70.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске потеплеет до +6 градусов

Главная Общество
Красноярск
10:45 5 Февраля 2020
красноярск, погода, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярск идут плюсовые температуры. По данным Гидрометцентра, к концу недели в городе потеплеет до +6°С.

Температура будет повышаться постепенно. В среду, 5 февраля, термометры покажут 0…-2°С. Будет облачно с прояснениями, небольшой снег и ветер юго-западного направления 5-10 м/с, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

К пятнице дневные температуры поднимутся до +1°С, ночью будет около -6°С. В субботу, 8 февраля, Гидрометцентр прогнозирует +4°С, а в воскресенье столбики термометров достигнут максимальной отметки на этой неделе +6°С.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода в Новосибирской, Омской, Томской, областях и Красноярском крае будет выше, чем в Крыму.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Победа» анонсировала рейсы из Красноярска на курорты Черного моря

«Победа» анонсировала рейсы из Красноярска на курорты Черного моря

5 Февраля 2020 г.
Летом откроются полеты в Сочи и Анапу
Новости Красноярска: В Красноярском крае появится новая заповедная зона

В Красноярском крае появится новая заповедная зона

5 Февраля 2020 г.
Микрозаказник создадут в месте слияния рек Табрат и Казыр
Новости Красноярска: На посадку деревьев в Красноярске выделено 9 млн рублей

На посадку деревьев в Красноярске выделено 9 млн рублей

4 Февраля 2020 г.
Городу придумали новые подходы работы с зеленым фондом
Новости Красноярска: ЦСП РУСАЛа приглашает красноярцев на благотворительный марафон

ЦСП РУСАЛа приглашает красноярцев на благотворительный марафон

4 Февраля 2020 г.
12 февраля пройдет городское благотворительное событие «Из Сибири с любовью»
Новости Красноярска: Приложение для оплаты проезда заработало на всех автобусных маршрутах Красноярска

Приложение для оплаты проезда заработало на всех автобусных маршрутах Красноярска

4 Февраля 2020 г.
Рассчитаться можно, приложив смартфон к QR-коду
Новости Красноярска: В микрорайоне Бугач открывается детсад на 77 мест

В микрорайоне Бугач открывается детсад на 77 мест

4 Февраля 2020 г.
Учреждение станет филиалом действующего детского сада №211
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Плюсовая температура придет на смену морозам в Красноярске

Плюсовая температура придет на смену морозам в Красноярске

2 Февраля 2020 г.
Столбики термометров поднимутся до +3ºC
Новости Красноярска: В Ачинске продолжается дискуссия по увеличению продолжительности жизни мужчин

В Ачинске продолжается дискуссия по увеличению продолжительности жизни мужчин

31 Января 2020 г.
Мэрия собирает мнения
Новости Красноярска: В Красноярске выбирают место под новый Дворец бракосочетания

В Красноярске выбирают место под новый Дворец бракосочетания

4 Февраля 2020 г.
Предложено два варианта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19