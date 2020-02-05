В Красноярске потеплеет до +6 градусов

В Красноярск идут плюсовые температуры. По данным Гидрометцентра, к концу недели в городе потеплеет до +6°С.

Температура будет повышаться постепенно. В среду, 5 февраля, термометры покажут 0…-2°С. Будет облачно с прояснениями, небольшой снег и ветер юго-западного направления 5-10 м/с, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

К пятнице дневные температуры поднимутся до +1°С, ночью будет около -6°С. В субботу, 8 февраля, Гидрометцентр прогнозирует +4°С, а в воскресенье столбики термометров достигнут максимальной отметки на этой неделе +6°С.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода в Новосибирской, Омской, Томской, областях и Красноярском крае будет выше, чем в Крыму.