В Красноярском крае появится новая заповедная зона

В Курагинском районе в месте слияния рек Табрат и Казыр создадут новую особо охраняемую территорию - микрозаказник «Жаровский». В краевом правительстве отметили, что соответствующее решение принято по просьбе жителей. В тех местах произрастает 376 видов растений и грибов - 40 из них редкие, находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.

Благодаря присвоению территории статуса микрозаказника, там будет запрещена вырубка деревьев, добыча полезных ископаемых и геологическое изучение недр, а также разведение костров и проезд автомобилей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Тем не менее, местные жители смогут собирать там дикоросы - ягоды, грибы и орехи.

«Создание микрозаказника позволит сохранить уникальный природный комплекс лесов Восточного Саяна и генофонд растительного мира. При этом учтены интересы местных жителей. Они могут по-прежнему беспрепятственно находиться в лесу, собирать грибы, ягоды, орехи и лекарственные растения для собственных нужд», - отметил министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин.

Добавим, что площадь микрозаказника «Жаровский» составит около трех тысяч гектаров.