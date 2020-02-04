На посадку деревьев в Красноярске выделено 9 млн рублей

В 2020 году на возмещение зеленого фонда Красноярска выделено 9 млн рублей - эти деньги пойдут на посадку деревьев, которые пришлось срубить из-за строительных работ. Мэрия также планирует применить новый подход к озеленению города. Теперь подрядчики будут обязаны замещать насаждения взрослыми «крупномерами». Высаживать деревья необходимо только в том районе, где они были срублены.

Изменятся летом и планы по оформлению городских клумб - их объединят в большие цветочные пространства. Некоторые проекты были презентованы сегодня, 4 февраля, специалистами УЗС.

На этом изменения в стандартах озеленения Красноярска не закончатся - к июню 2020 года глава города Сергей Еремин поручил «отработать оставшиеся вопросы» и утвердить концепцию в Горсовете.

Напомним, ранее красноярские депутаты предлагали новые способы борьбы с варварскими вырубками деревьев - народные избранники планировали проводить компенсационные высадки до того, как насаждения будут уничтожены. Также предлагалось ввести процедуру публичных слушаний для тех, кто хочет вырубить более пяти деревьев.