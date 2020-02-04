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ЦСП РУСАЛа приглашает красноярцев на благотворительный марафон

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Красноярск
15:26 4 Февраля 2020
проект, предприятие, благотворительность, помощь
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РУСАЛ сообщает, что 12 февраля в Красноярской краевой филармонии пройдет городское благотворительное событие «Из Сибири с любовью». Организатором мероприятия выступает Центр социальных программ РУСАЛа при поддержке Фонда президентских грантов.
«Из Сибири с любовью» — это благотворительный марафон, цель которого - развитие культуры благотворительности, обмен  опытом между благотворительными организациями Сибири.
 
Марафон стартует в 14:00 в Зале торжеств БКЗ с открытой лекции Мити Алешковского (Москва) - известного российского фандрайзера, основателя благотворительного фонда «Нужна помощь». Слушатели узнают, как эффективно привлекать донорские средства, сотрудничая с бизнесом, медиа и волонерами. После выступления  можно получить индивидуальную консультацию спикера. Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации на сайте изсибирислюбовью.рф
 
Одновременно с лекцией начнется интерактивная выставка-ярмарка сибирских благотворительных фондов. Свои проекты представят организации, которые оказывают социальную помощь тяжело больным детям и взрослым, заботятся о многодетных и малообеспеченных семьях, занимаются поиском пропавших людей и оказывают поддержку бездомным животным. Посетители ярмарки могут познакомиться с деятельностью фондов и сделать пожертвования. Выставка будет работать до 20:00 в Зале торжеств. Вход свободный.
В день  проведения марафона также состоится концерт государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением выдающегося российского дирижера Владимира Спивакова. Генеральным партнером концерта  является компания РУСАЛ. Билеты можно приобрести в кассах филармонии.
 
Частные пожертвования – одна из важнейших технологий благотворительной деятельности, доступная обычным горожанам наряду с добровольчеством и локальными социальными инициативами. Развитие этой технологии во многом зависит от благотворительных фондов, которые занимаются фандрайзингом, - от того, как они выстраивают свою работу, информируют о своей деятельности, ее результатах, умеют представлять себя. Предстоящее благотворительное событие призвано повысить уровень фандрайзинговой грамотности как у местных некоммерческих организаций, так и у неравнодушных людей, готовых им помогать. Мы приглашаем на это интересное и полезное событие всех, кому близка тема благотворительности, - говорит Юлия Герцик, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.
 
Благотворительный марафон «Из Сибири с любовью» реализуется Центром социальных программ РУСАЛа в рамках социально-образовательной программы «Школа городских изменений» и программы по развитию волонтерства «Помогать просто» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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