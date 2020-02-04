Приложение для оплаты проезда заработало на всех автобусных маршрутах Красноярска

В департаменте транспорта Красноярска рассказали, что все автобусные перевозчики ввели возможность оплаты проезда с помощью мобильного приложения «Транспорт Красноярска» - на этой неделе «частники» наклеили специальный код в маршрутках.

«С 1 февраля специальные наклейки приложения появились во всех автобусах маршрутов №№ 3, 9, 20, 85, 90, 92 и 99. Таким образом, теперь во всем городском транспорте можно оплатить проезд с помощью приложения», - рассказали в мэрии.

Система также работает в трамваях и троллейбусах.

Рассчитаться за проезд можно, приложив смартфон к QR-коду на наклейке в салоне автобуса, или ввести цифры маршрута вручную. При этом в телефоне должно быть установлено приложение «Транспорт Красноярска».

В мэрии подсчитали, что сегодня программой пользуются 90 тысяч красноярцев - ежедневно таким образом покупают более 25 тысяч билетов.

Отметим, что с 1 февраля 20202 года в Красноярске увеличилось количество автобусов, в которых можно рассчитаться банковской картой - опция появилась в маршрутах №№8, 23, 53, 61, 63, 91 и 94. Остальные перевозчики подключат систему безналичной оплаты проезда в течение месяца.