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В микрорайоне Бугач открывается детсад на 77 мест

Главная Общество
Красноярск
12:31 4 Февраля 2020
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В микрорайоне Бугач по улице Норильская, 4Г откроется муниципальный детский сад на 77 мест - он станет филиалом действующего учреждения №211, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Как рассказали в краевом правительстве, детский сад расположен на первом и втором этажах жилого дома. 

«У садика отдельный вход и огороженная прогулочная площадка. Для воспитанников оборудовали четыре группы, пищеблок, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы», - рассказали в министерстве образования.

Отметим, что распределение мест в детском саду микрорайона Бугач начнется на следующей неделе. Точную дату открытия долгожданного учреждения пока не называют. 

Напомним, в планах у городских властей к 2021 году взять на баланс 20 новых детских садов, более 4 тысяч дошкольников получат места в учреждениях. В Красноярске также завершается строительство шести садов: два из них расположены в микрорайонах «Пашенный», два - в «Слободе Весны», по одному «Покровском» и «Солонцах-2». На эти цели в рамках нацпроекта «Демография» выделено почти 2,5 млрд рублей. 

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