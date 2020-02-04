«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Красноярска в Якутск

Время в пути из Красноярска в Якутск составит 3 часа 15 минут.

«Из Красноярска самолет будет отправляться в 11:00 по местному времени и прибывать в Якутск в 16:15 по местному времени. В обратном направлении рейс назначается на 17:30, а время прибытия в Красноярск - 19:05 по местному времени», - говорится в сообщении.

Напомним, красноярский аэропорт станет второй базовой воздушной гаванью для российского авиаперевозчика. Здесь будут базироваться самолеты Boeing 737 и SuperJet100. Из краевого центра постепенно открываются рейсы «Аэрофлота» в регионы Уральского, Сибирского и Южного федеральных округов. В планах компании нарастить пассажиропоток к 2023 году до 100 млн человек.