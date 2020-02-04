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В Красноярске выбирают место под новый Дворец бракосочетания

Главная Общество
Красноярск
10:30 4 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске может появиться новый Дворец бракосочетания - для ЗАГСа уже определили две живописные площадки. Это участок в Академгородке, расположенный западнее Храма Новомучеников и Исповедников Российских, а также площадка на правом берегу - недалеко от «Платинум Арены». На данный момент эти территории являются свободными, написал на своей странице в Instagram губернатор Красноярского края Александр Усс. 

Напомним, о новом Дворце бракосочетания в Красноярске заговорили еще летом во время встречи главы региона с участниками лагеря ТИМ «Бирюса». Мэрии тогда поручили найти подходящее место под ЗАГС. Теперь принять решение предстоит красноярцам - для них открыто онлайн-голосование. Опрос проводится на сайте 7 канала. Итоги обещают подвести к 14 февраля. 

Когда именно начнется строительство Дворца, не уточняется. На данный момент в Красноярске есть девять мест, где можно зарегистрировать брак: ЗАГСы в каждом районе, Дом семейных торжеств на пр. Мира, 24Г и Дворец бракосочетания на Дубровинского, 106. 

Фото: uss_av / Instagram

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