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Дольщикам проблемных домов на Грунтовой начали выплачивать компенсации

Главная Общество
Красноярск
17:24 3 Февраля 2020
общество, красноярск, обманутые дольщики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Первый инвестор проблемного дома по ул. Грунтовая, 28А от застройщика «Сибстройинвест» получил компенсацию за однокомнатную квартиру - деньги выплачиваются из расчета 52,1 тысячи рублей за один «квадрат». 

Напомним, оба дома по ул. Грунтовой в Красноярске будут достраивать. Дольщикам же предоставили выбор - обратиться за денежной компенсацией или дождаться сдачи объекта. 

«Сейчас объект передают новому застройщику – созданному в крае региональному фонду помощи обманутым дольщикам. Заседание арбитражного суда назначено на март 2020 года», - рассказали в краевом правительстве. 

Ранее компенсации получили почти все инвесторы обанкротившейся строительной компании «Реставрация». 

В данный момент Красноярский край также ищет решения для шести недостроенных объектов: два дома компании «КрасЗападСибСтрой», а также по одному дому от застройщиков «Емельяновская слобода»«АртиСтрой-М»«Строй Индустрия» и «Строй-Проект».

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