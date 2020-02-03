Дольщикам проблемных домов на Грунтовой начали выплачивать компенсации

Первый инвестор проблемного дома по ул. Грунтовая, 28А от застройщика «Сибстройинвест» получил компенсацию за однокомнатную квартиру - деньги выплачиваются из расчета 52,1 тысячи рублей за один «квадрат».

Напомним, оба дома по ул. Грунтовой в Красноярске будут достраивать. Дольщикам же предоставили выбор - обратиться за денежной компенсацией или дождаться сдачи объекта.

«Сейчас объект передают новому застройщику – созданному в крае региональному фонду помощи обманутым дольщикам. Заседание арбитражного суда назначено на март 2020 года», - рассказали в краевом правительстве.

Ранее компенсации получили почти все инвесторы обанкротившейся строительной компании «Реставрация».

В данный момент Красноярский край также ищет решения для шести недостроенных объектов: два дома компании «КрасЗападСибСтрой», а также по одному дому от застройщиков «Емельяновская слобода», «АртиСтрой-М», «Строй Индустрия» и «Строй-Проект».