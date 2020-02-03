Богучанская ГЭС установила рекорд производства электроэнергии в 2019 году

Суммарная выработка Богучанской ГЭС в 2019 году составила 16 млрд 103 млн кВт*ч, что на 2 млрд 493 млн (18,3%) больше, чем в 2018 году. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 31 декабря 2019 года станция произвела и поставила потребителям 83 млрд 726 млн кВт*ч (в среднем по 985 млн кВт*ч в месяц).

По данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва», в 2019 году в Красноярском крае произведено 59 млрд 745,2 млн кВт*ч электроэнергии, а потребление превысило 47 млрд 11,5 млн кВт*ч. Доля Богучанской ГЭС - более 26,95% выработки края (в 2018 году 23,17%) и 34,17% потребления (в 2018 году – 30%).

Увеличение выработки связано с увеличением водности на Байкале и Ангаре, начавшимся осенью 2018 года. В течение 2019 года Богучанская ГЭС обновила все рекорды месячной выработки (зимние и летние). 12 ноября, выполняя задание Системного оператора Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири, Богучанская ГЭС произвела 51,73 млн кВт*ч электроэнергии за сутки, что является максимальным результатом за всю историю станции.

Благодаря успешной производственной деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» выплатила в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 6 млрд 427 млн рублей, что на 1,04 млрд (19,4%) больше, чем в 2018 году. Федеральный бюджет получил 3 млрд 742 млн рублей: станция увеличила отчисления по налогу на доходы физических лиц и налогу на добавленную стоимость. В бюджет Красноярского края выплачено 2 млрд 498 млн рублей, что на 1 млрд 146 млн (85,17%) больше, чем годом ранее. Рост отчислений связан с передачей в краевой бюджет налога на прибыль организаций, который в 2018 году поступал в бюджет Российской Федерации. В местный бюджет в виде арендной платы за землю и земельного налога выплачено 19,04 млн рублей (в 2018 году – 18,9 млн); отчисления во внебюджетные фонды составили 167,7 млн рублей (в 2018 году – 154,7 млн).