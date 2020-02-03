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«Уральские авиалинии» объявили о приостановке регулярный рейсов из Красноярска в Харбин

Главная Общество
Красноярск
17:00 3 Февраля 2020
общество, красноярск, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о временном закрытии регулярных рейсов из Красноярска в китайский Харбин и обратно. Полетная программа будет отменена до конца зимней навигации, сообщили в компании. 

Так, рейсы U6-851 и U6-736 по направлению «Красноярск – Харбин – Красноярск» отменяются с 10 февраля по 25 марта. Приостановка полетов связана с распоряжением правительства России. 

«Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания выполнит ряд чартерных рейсов. Пассажирам, купившим билеты на вышеуказанные рейсы, авиакомпания  предлагает оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов», - сообщили представители «Уральских авиалиний». 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о прекращении железнодорожного сообщения с Китаем. Цель - предупреждение проникновения на территорию страны новой коронавирусной инфекции. Число жертв вирусной пневмонии по всему миру превысило 360 человек. 

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