«Уральские авиалинии» объявили о приостановке регулярный рейсов из Красноярска в Харбин

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о временном закрытии регулярных рейсов из Красноярска в китайский Харбин и обратно. Полетная программа будет отменена до конца зимней навигации, сообщили в компании.

Так, рейсы U6-851 и U6-736 по направлению «Красноярск – Харбин – Красноярск» отменяются с 10 февраля по 25 марта. Приостановка полетов связана с распоряжением правительства России.

«Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания выполнит ряд чартерных рейсов. Пассажирам, купившим билеты на вышеуказанные рейсы, авиакомпания предлагает оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов», - сообщили представители «Уральских авиалиний».

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о прекращении железнодорожного сообщения с Китаем. Цель - предупреждение проникновения на территорию страны новой коронавирусной инфекции. Число жертв вирусной пневмонии по всему миру превысило 360 человек.