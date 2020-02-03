Красноярцы «распробовали» банкротство

В Арбитражном суде Красноярского края подвели итоги 2019 года. Так, в высшие инстанции края поступило 39,2 тысячи исков - это на 10% больше, чем годом ранее. Судьи стали рассматривать больше заявлений - на 8%. На одно должностное лицо в регионе в среднем приходится 111 дел в месяц.

В 2019 году в Красноярском крае отмечается рост числа дел о банкротстве физических лиц - до 77% (в 2018 году – 66%). Также о несостоятельности стали чаще заявлять индивидуальные предприниматели (до 33%). В суде озвучили причины такого «бума».

«Одной из причин увеличения числа заявлений граждан о своем банкротстве можно считать то обстоятельство, что граждане видят результаты действия института потребительского банкротства, поскольку подавляющее большинство дел (98%) завершается освобождением должников от обязательств. Только в 35-ти случаях арбитражный суд не освободил от исполнения денежных обязательств должников», - рассказали в высшей инстанции.

Добавим, что в​сего за год красноярцы принесли в суд 1202 заявления о банкротстве.