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В Красноярске начали борьбу с «корпоративными» бродячими собаками

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Красноярск
14:28 3 Февраля 2020
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске взялись за собак, которые живут на промышленных базах и стройках, но по факту являются бродячими. Таких животных необходимо чипировать и стерилизовать, так как псы ежегодно значительно увеличивают свою популяцию, пояснили в мэрии Красноярска. Чиновники уверены, что именно это «снижает эффективность работы по отлову животных».  

«Отлов собак по муниципальным контрактам предусматривает процедуру стерилизации и кастрации. Но ее проходят только те животные, которых отловили по жалобам горожан. В то время как размножение собак, оставшихся на частных территориях, идет ускоренными темпами. Стерилизация и чипирование позволят контролировать этот процесс и выявят ответственных за появление на улице любого животного», - рассказали в администрации. 

В ближайшее время красноярские депутаты рассмотрят поправки в законопроект о содержании «корпоративных» собак. 

В этом году ветеринарным клиникам выделят субсидию в размере 1 млн рублей - деньги пойдут на организацию операций по стерилизации собак. Это, в том числе, позволит проводить процедуры по сниженной стоимости. Не исключено, что сумма будет увеличена за счет привлечения других источников финансирования.  

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