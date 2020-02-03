Дорогу в норильский аэропорт закрыли из-за снежного бурана

Дорога Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий. Об этом 3 февраля сообщили в ГУ МЧС по краю.

Ранее трассу, ведущую в аэропорт, закрывали только для легковых автомобилей - автобусные маршруты могли проехать в воздушную гавань. Однако из-за сильной метели сообщение решено ограничить для всех, кроме технологического транспорта.