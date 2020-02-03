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Дорогу в норильский аэропорт закрыли из-за снежного бурана

Главная Общество
Красноярск
12:04 3 Февраля 2020
общество, погода, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Дорога Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий. Об этом 3 февраля сообщили в ГУ МЧС по краю. 

Ранее трассу, ведущую в аэропорт, закрывали только для легковых автомобилей - автобусные маршруты могли проехать в воздушную гавань. Однако из-за сильной метели сообщение решено ограничить для всех, кроме технологического транспорта.  

Отметим, что 3 февраля на севере Красноярского края было объявлено штормовое предупреждение - в Норильске бушует ветер с порывами до 27 м/с, из-за низовой метели видимость составляет не более 1 км. Как долго будет действовать запрет, пока не уточняется. 

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