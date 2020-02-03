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РусГидро подарило школьникам Кодинска сборник сказок о воде

Главная Общество
Красноярск
09:47 3 Февраля 2020
книга, энергетика, дети, вода, презентация
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31 января в Центре дополнительного образования детей города Кодинска состоялась презентация книги «Царица вода», подготовленной Группой РусГидро совместно с Фондом содействия развитию детской литературы и культуры чтения «ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ». В книгу «Царица вода» вошли сказки, рассказы, легенды и стихи о реках всей России: от Мурманска до Петропавловска-Камчатского - из всех регионов присутствия группы компаний РусГидро. Истории, включенные в книгу, собраны в библиотеках, услышаны от бабушек и дедушек, а потом обработаны признанными писателями, поэтами-сказочниками и оформлены современными иллюстраторами.

«В 2019 году компании РусГидро исполнилось 15 лет. В день рождения принято получать подарки, но компания вместе с издательством подготовила подарок вам. Эта книга для всех, кому интересны история и мифология, сказания и предания, сказки и былины о реках и озерах. Надеюсь, вам она понравится», - сказал заместитель председателя профкома Богучанской ГЭС Михаил Тушминцев, передавший книги Центру и его ученикам.

Школьники, обучающиеся в ЦДОД, постоянно участвуют в мероприятиях, посвященных бережному отношению к водным ресурсам: для них проводят тематические уроки во Всемирный день воды 22 марта и во время Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче; ребята участвуют в конкурсах и викторинах, посвященных экологии родного края и всего мира; многие учащиеся ЦДОД принимают участие в творческих конкурсах – пишут заметки, стихи и рассказы, посвященные главным рекам Красноярского края: Ангаре и Енисею.

Часть тиража, доставленного в Кодинск, будет передана членами Молодежного совета ПАО «Богучанская ГЭС» в пять детских садов и три школы города Кодинска. Книги также поступят в Центральную районную библиотеку им. А. Карнаухова и школы поселков Тагара и Заледеево Кежемского района.

Сотрудничество РусГидро издательства «Детгиз» началось в 2012 году. Цель проекта - стимулировать интерес подрастающего поколения к истории страны, достижениям науки и техники, к инженерной профессии в целом и к гидроэнергетике в частности. За годы сотрудничества было выпущено 6 научно-популярных и художественных книг для детей и юношества: «Вода – необычное в привычном» (2012), два выпуска альманаха «Хочу все знать» (2015 и 2018), «Речка, речка, где твой дом?» (2017), «От мачты до киля» (2015), «Вокруг света под русским флагом» (2016).

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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