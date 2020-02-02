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Плюсовая температура придет на смену морозам в Красноярске

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Красноярск
16:11 2 Февраля 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Морозная погода в Красноярске продержится недолго - уже в начале недели столбики термометров поднимутся до -4ºC, ближе к пятнице потеплеет до +3ºC, выпадет большое количество осадков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на gismeteo.ru. 

Так, в понедельник, 3 февраля, в Красноярске ожидается -15ºC. В ночь на вторник, 4 февраля, в городе резко потеплеет до -3...-5ºC, пройдет снег. Ветер усилится до 12 м/с. 

В середине недели будет 0...-2ºC в дневное время суток. До конца недели синоптики прогнозируют в Красноярске 0...+3ºC.  

Отметим, что теплая погода продержится в городе до середины февраля, затем придет очередная волна похолодания - температура опустится до -11...-15ºC. 

 

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