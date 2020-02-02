Плюсовая температура придет на смену морозам в Красноярске

Морозная погода в Красноярске продержится недолго - уже в начале недели столбики термометров поднимутся до -4ºC, ближе к пятнице потеплеет до +3ºC, выпадет большое количество осадков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на gismeteo.ru.

Так, в понедельник, 3 февраля, в Красноярске ожидается -15ºC. В ночь на вторник, 4 февраля, в городе резко потеплеет до -3...-5ºC, пройдет снег. Ветер усилится до 12 м/с.

В середине недели будет 0...-2ºC в дневное время суток. До конца недели синоптики прогнозируют в Красноярске 0...+3ºC.

Отметим, что теплая погода продержится в городе до середины февраля, затем придет очередная волна похолодания - температура опустится до -11...-15ºC.