В красноярских тюрьмах стало меньше преступников

В колониях Красноярского края стало меньше заключенных - число преступников снизилось на 1600 человек. Такие данные за 2019 год опубликовал ГУФСИН.

Так, по информации на 1 января 2020 года, в тюрьмах находятся 18 699 человек - это подозреваемые, обвиняемые и осужденные лица. Средний возраст варьируется от 30 до 40 лет.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных уменьшилась на 1685 человек или на 8,3 %», - отметили в управлении.

В ГУФСИН рассказали, что в исправительных колониях края на данный момент отбывают наказание 16300 мужчин, 1735 женщин и 56 несовершеннолетних. Больше всего среди них тех, кто осужден за наркотики - 4806 человек (26%).

«За кражу отбывает наказание 2286 человек (более 14%), за убийство – 4420 (более 27%), за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1002 (более 6%), за разбой – 996 (более 6%), за грабеж – 529 (более 3%)», - пояснили в ведомстве.

В Красноярском крае также стало больше приговоров, связанных именно с лишением свободы.

Отметим, что в прошлом году из колоний вышли более восьми тысяч человек - из них 2,2 тысячи освободились условно-досрочно.