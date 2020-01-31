31 января
Красноярск
погода -16 °C
63.04
 
€ 69.42
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В красноярских тюрьмах стало меньше преступников

Главная Общество
Красноярск
13:00 31 Января 2020
общество, красноярск, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В колониях Красноярского края стало меньше заключенных - число преступников снизилось на 1600 человек. Такие данные за 2019 год опубликовал ГУФСИН. 

Так, по информации на 1 января 2020 года, в тюрьмах находятся 18 699 человек - это подозреваемые, обвиняемые и осужденные лица. Средний возраст варьируется от 30 до 40 лет.  

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных уменьшилась на 1685 человек или на 8,3 %», - отметили в управлении. 

В ГУФСИН рассказали, что в исправительных колониях края на данный момент отбывают наказание 16300 мужчин, 1735 женщин и 56 несовершеннолетних. Больше всего среди них тех, кто осужден за наркотики - 4806 человек (26%).

«За кражу отбывает наказание 2286 человек (более 14%), за убийство – 4420 (более 27%), за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1002 (более 6%), за разбой – 996 (более 6%), за грабеж – 529 (более 3%)», - пояснили в ведомстве. 

В Красноярском крае также стало больше приговоров, связанных именно с лишением свободы. 

Отметим, что в прошлом году из колоний вышли более восьми тысяч человек - из них 2,2 тысячи освободились условно-досрочно. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске начали сбор предложений по выбору имен для двух набережных

В Красноярске начали сбор предложений по выбору имен для двух набережных

31 Января 2020 г.
Опрос продлится до 2 марта
Новости Красноярска: Красноярские хирурги научились оперировать пациентов с гигантскими почками

Красноярские хирурги научились оперировать пациентов с гигантскими почками

31 Января 2020 г.
Им смогут делать пересадку органов
Новости Красноярска: Для Богучанской ГЭС установлен новый гидрологический режим

Для Богучанской ГЭС установлен новый гидрологический режим

31 Января 2020 г.
Новый режим расходов через гидроагрегаты – 3200-3600 кубометров в секунду
Новости Красноярска: Красноярску придумали еще одну «визитную карточку»

Красноярску придумали еще одну «визитную карточку»

31 Января 2020 г.
В городе может появиться новый музей
Новости Красноярска: Морозы задержатся в Красноярске на все выходные

Морозы задержатся в Красноярске на все выходные

31 Января 2020 г.
Похолодает до -23ºC
Новости Красноярска: Воспитанникам детского дома «Самоцветы» устроили вкусный праздник

Воспитанникам детского дома «Самоцветы» устроили вкусный праздник

31 Января 2020 г.
По инициативе КПК «Совет» детей научат самостоятельности и полезным навыкам
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Новый министр спорта РФ собирается в Красноярск

Новый министр спорта РФ собирается в Красноярск

30 Января 2020 г.
Олег Матыцин посетит открытие Спартакиады учащихся России
Новости Красноярска: Одиночное ДТП в Зеленогорске привело к двум уголовным делам

Одиночное ДТП в Зеленогорске привело к двум уголовным делам

30 Января 2020 г.
Водитель был пьян
Новости Красноярска: Красноярцы выберут имена для городских набережных

Красноярцы выберут имена для городских набережных

30 Января 2020 г.
Завтра начнется сбор предложений
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19