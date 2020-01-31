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В Красноярске начали сбор предложений по выбору имен для двух набережных

Главная Общество
Красноярск
12:10 31 Января 2020
общество, красноярск, название
Автор: Sibnovosti.ru
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На сайте городской администрации стартовал сбор предложений по выбору имен для красноярских набережных - написать свой вариант можно в разделе «Опросы»

«Принять участие в голосовании могут все желающие. Организаторы просят не забывать оставлять свои контактные данные (фамилию, имя, отчество и телефон) – авторов победивших названий  ждет сюрприз», - рассказали в мэрии.

Какой именно сюрприз ждет красноярцев, пока неизвестно. 

Отметим, что опрос будет открыт до 2 марта. Затем специалисты отберут десять лучших названий и запустят всеобщее голосование. Планируется, что уже к лету 2020 года левобережная и правобережная набережные получат имена. 

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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