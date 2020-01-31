В Красноярске начали сбор предложений по выбору имен для двух набережных

На сайте городской администрации стартовал сбор предложений по выбору имен для красноярских набережных - написать свой вариант можно в разделе «Опросы».

«Принять участие в голосовании могут все желающие. Организаторы просят не забывать оставлять свои контактные данные (фамилию, имя, отчество и телефон) – авторов победивших названий ждет сюрприз», - рассказали в мэрии.

Какой именно сюрприз ждет красноярцев, пока неизвестно.

Отметим, что опрос будет открыт до 2 марта. Затем специалисты отберут десять лучших названий и запустят всеобщее голосование. Планируется, что уже к лету 2020 года левобережная и правобережная набережные получат имена.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf