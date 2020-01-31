Для Богучанской ГЭС установлен новый гидрологический режим

Енисейское бассейновое водное управление в соответствии с решением Росводресурсов с 31 января по 05 марта 2020 года установило для Богучанской ГЭС новый режим расходов через гидроагрегаты – 3200-3600 кубометров в секунду. Режим может быть скорректирован в зависимости от складывающейся гидрологической обстановки на Ангаро-Енисейском каскаде.

В январе 2020 года расходы ГЭС были установлены в диапазоне 3000-3200 кубометров в секунду, станция работала в соответствии с распоряжениями. В феврале 2019 года фактические расходы станции составили 2980 кубометров в секунду.

По предварительной информации Среднесибирского управления гидрометеослужбы снегозапасы в Приангарских районах Красноярского края на лесных участках составляют 120-150% нормы, на полевых – до 120%, по отдельным метеостанциям до 180%. Среднемесячная температура воздуха в Красноярском крае в январе была на 8-10 градусов выше нормы; по прогнозу в феврале температура будет на уровне среднемноголетних значений. Кромка льда на Ангаре в январе находилась на участке 60-70 км ниже створа Богучанской ГЭС, что на 2 км ниже, чем в 2019 году.

С учетом накопленных снегозапасов, текущего уровня Богучанского водохранилища и прогнозов на предстоящий паводок, участники «Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС, уровня воды озера Байкал» приняли решение увеличить расходы Богучанской ГЭС. Это позволит к 1 марта 2020 года установить уровень Богучанского водохранилища на отметке 207,2-207,4 м над уровнем Балтийского моря. Это позволит к маю создать свободный объем водохранилища и подготовить его к приему весеннего паводка. Решение соответствует Правилам использования водных ресурсов Богучанского водохранилища, установленных приказом Федерального агентства водных ресурсов в ноябре 2015 года.