Красноярские хирурги научились оперировать пациентов с гигантскими почками

Хирурги краевой клинической больницы научились оперировать пациентов с редким врожденным заболеванием - поликистозом. У таких людей почки со временем перестают функционировать, на органах образуются многочисленные кисты. Из-за этого орган увеличивается в несколько раз и доставляет дискомфорт и боль человеку.

«В итоге это может привести к заражению крови и летальному исходу. Из-за множественных кист почки становятся очень большими, они сдавливают внутренние органы и занимают большую часть брюшной полости - от легких до таза. Это подобно тому, как постоянно носить гирю в животе», - рассказывает хирург Михаил Фирсов.

Пациенты с таким диагнозом обычно находятся на гемодиализе. Однако им все равно требуется удаление «мертвых» органов. Данная операция является тяжелой, уверяют специалисты. Хирурги осваивают новые методы - урологи собираются подготовить первых пациентов с поликистозом к трансплантации донорских почек.

«Раньше для таких людей тема трансплантации была закрыта, поскольку донорскую почку некуда было пересадить. При существующей технологии трансплантации донорская почка «подсаживается» третьей, свои почки у реципиента не удаляются. Больным поликистозом это сделать было невозможно из-за того, что разросшиеся пораженные органы заполняли собой всю брюшную полость, не оставляя места для донорского органа», - рассказали врачи.

Фото: medgorod.ru