Красноярску придумали еще одну «визитную карточку»

Государственный архив около площади Мира в Красноярске может стать музеем и новой «визитной карточкой» города. Здесь собрано 700 тысяч единиц хранения дореволюционного архивного фонда, рассказали в краевом парламенте.

Здание является уникальным - на первом этаже архива сохранились брусчатка и двери XIX века, а также старинные арки. Здесь хранятся ценные исторические документы, которые не потеряли своей актуальности до сих пор. Однако здание по ул. Маркса, 6 нуждается в реставрации - специалисты провели обследование филиала и нашли дефекты.

«Полной замены требует кровля, необходимо укреплять межэтажные перекрытия, первый этаж галереи фактически ушел под землю, и чтобы восстановить дренажную систему и канализацию здание необходимо окапывать как минимум на шесть метров в глубину», - рассказали в ЗС.

Депутаты совместно с чиновниками красноярской мэрии обсуждают возможность строительства нового современного архива, куда переместят документы из филиала на Маркса.

Часть фонда городского архива сейчас хранится в пристройке по адресу ул. Робеспьера, 4. Но и там заканчивается место для документов, заявили парламентарии.

«Чтобы перевести в электронный формат уже имеющийся объем документов, потребуется работа 15 современных сканеров — круглосуточная, без выходных, на протяжении 13,5 лет. И обойдется эта затея в 2,5 млрд рублей. Поэтому сейчас сканируются только исторические документы и наиболее востребованные у посетителей», - пояснили в ЗС.

Напомним, здание архива на Маркса является объектом культурного наследия «Гостиный двор», который был построен в 1865 году.