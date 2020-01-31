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Морозы задержатся в Красноярске на все выходные

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Красноярск
10:14 31 Января 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В начале февраля в Красноярске ожидаются морозы. В пятницу, 31 января, столбики термометров опустятся до -17ºC. Ветер будет дуть со скоростью 8-10 м/с. Во второй половине дня пройдет снег. 

«31 января в центральных и южных районах Красноярского края ожидается морозная погода, температура воздуха ночью местами -28...-33ºC, на севере центральных районов и в горах южных районов до -37...-39ºC», - говорится в сообщении Среднесибирского УГМС. 

В субботу, 1 февраля, погода существенно не изменится - температура воздуха опустится до -19ºC. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. 

В ночь на воскресенье, 2 февраля, ожидается около -25ºC. Днем красноярцам обещают -15...17ºC. С 3 февраля морозы начнут отступать - в городе резко потеплеет до +1ºC, передает корреспондент Sibnovosti.ru. 

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