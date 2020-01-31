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В Ачинске продолжается дискуссия по увеличению продолжительности жизни мужчин

Главная Общество
Красноярск
08:34 31 Января 2020
мужчины, жизнь, награды и премии, ачинск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Ачинске продолжается дискуссия по увеличению продолжительности жизни мужчин. Напомним, затею продвигает мэр города Илай Ахметов. Дело в том, что мужчин в стотысячном Ачинске почти на 12 тысяч меньше, чем женщин. Средняя продолжительность жизни мужчин составляет 65 лет, у женщин – 76. Разница в 11 лет.

Ранее горожане уже предлагали почаще возить мужчин на море, увеличить им заработную плату и давать больше времени на отдых. Сбор предложение идет через электронную почту: press@adm-achinsk.ru.

«Одним из главных шагов к увеличению продолжительности жизни является отказ от вредных привычек. Уважаемый Илай Узбекович, посодействуйте, чтобы на предприятиях, в организациях, учреждениях Ачинска благодаря символическим вознаграждениям премировали работников без вредных привычек и вводили «физминутки», - предлагается в одном из последних писем.

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