В Ачинске продолжается дискуссия по увеличению продолжительности жизни мужчин. Напомним, затею продвигает мэр города Илай Ахметов. Дело в том, что мужчин в стотысячном Ачинске почти на 12 тысяч меньше, чем женщин. Средняя продолжительность жизни мужчин составляет 65 лет, у женщин – 76. Разница в 11 лет.

Ранее горожане уже предлагали почаще возить мужчин на море, увеличить им заработную плату и давать больше времени на отдых. Сбор предложение идет через электронную почту: press@adm-achinsk.ru.