Воспитанникам детского дома «Самоцветы» устроили вкусный праздник

На мастер-класс по изготовлению леденцов, ирисок, пирожных и сладкой ваты собрались ребята из блока «Янтарь». «Самоцветы» - не типовой детский дом, а семейного типа, здесь - пять самых настоящих квартир, и каждая названа по-своему, как драгоценные камни. Отсюда и название. И отношение к воспитанникам, оставшихся сиротами или без попечения родителей, здесь тоже уникальное. Благодаря поддержке организаций — друзей детского учреждения ребят учат основам полноценной взрослой жизни. И новый мастер-класс — один из пунктов многогранной программы, которая реализовывается, начиная с недавних новогодних праздников, сотрудниками кредитного потребительского кооператива «Совет».

За большим столом собрались ребята разных возрастов, мальчишки и девчонки. Какой же ребенок не любит сладости? ​ Ребятишкам удалось не только попробовать лакомства, но и научиться их делать самостоятельно. ​ Вообще, научиться что-то делать самостоятельно ​ - очень сильная мотивация и цель у этих детей. ​ Хотя в детдоме работают профессиональные повара, с которыми они пробовали готовить простые блюда, этот урок кулинарии оказался для них очень эмоциональным и вкусным.

Кондитер рассказала, какие продукты нужды для сладостей: сахар, какао, масло, молоко. Но в разных пропорциях продукты превращаются в разнообразные изделия. Заодно объявляет кухонные меры предосторожности – как пользоваться плитой, выливать на фольгу горячую карамель, чтобы не обжечься. Это очень важный урок для ребят. Все вместе они крошат печенье, смешивают ингредиенты и тут же, не дожидаясь окончательного результата, попробуют на зубок. Результат приводит юных кулинаров в восторг.

Воспитанники детского дома не скрывают эмоций:

«Очень хорошо! Никогда такого не делали в жизни и ничего об этом не знали! Очень хочется, чтобы таких программы было больше».

А девочки признались, что пробовали делать ириски:

«Мне очень понравилось! Ириска у меня получилась похожей по вкусу на застывший мед!».

Девочка пришла вместе с четырьмя подругами по общей квартире. Говорят, что теперь сами смогут себе приготовить десерты.

Подготовка ко взрослой жизни — одна из задач администрации детского дома. Он рассчитан на 40 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Директор «Самоцветов» Светлана Гребенникова подчеркнула, что помощь взрослых друзей детдома — очень ощутима и ценна для полноценного развития воспитанников:

— Для нас сотрудничество с кредитным потребительским кооперативом "Совет" стало большой неожиданностью и радостью, потому что для детей был организован такой яркий, содержательный праздник. На самом деле, с КПК «Совет» мы дружим с прошлого года — недавно компания провела яркий новогодний утренник с подарками и Дедом морозом. Но практика поддержки детей стала не разовой акцией, а серией событий и мероприятий, которые нацелены на подготовку воспитанников ко взрослой жизни. "Совет" будут не просто разовыми друзьями с подарками, а организаторами полезных мастер-классов, обучения юридической, правовой грамотности и психологических и профориентационных консультаций. Сотрудники финансовой компании, а также привлеченные ими эксперты, будут помогать детям социологизироваться. В ближайших планах - лекции о том, какие льготы положены воспитанникам, выпускникам детских домов и приютов. Из детдома воспитанники должны выйти не только юридически подкованными, но уметь себя обслуживать, готовить еду, грамотно распоряжаться деньгами.

По материалам КПК «Совет»

Фото: Newslab.ru