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Красноярцы выберут имена для городских набережных

Главная Общество
Красноярск
14:16 30 Января 2020
общество, красноярск, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Набережным Енисея дадут имена, заявил на выездном совещании глава Красноярска Сергей Еремин. Завтра, 31 января, на сайте городской администрации начнется сбор предложений от красноярцев. 

«Давайте вспомним Николаевский мост, Николаевский проспект, которые когда-то были Четвертым мостом и улицей Волочаевской. Хочется, чтобы в процессе поиска имен для набережных поучаствовало максимальное количество горожан, потому что Енисей - это наше общее достояние. Очень надеюсь на креативность и отклик горожан», - сказал глава города.

С завтрашнего дня все желающие смогут предложить свои варианты, опрос продлится до конца февраля. Затем специальная комиссия выберет самые интересные «имена» и в марте запустит онлайн-голосование. 

«Планируется, что уже к лету текущего года левобережная и правобережная набережные Енисея обретут свои имена», - пояснили в мэрии. 

Отметим, что в 2020 году стартует второй этап благоустройства набережной на участке от ул. Гладкова, 8 А до микрорайона «Белые Росы». 

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