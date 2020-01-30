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Министр экологии проверил новую трубу Красноярской ТЭЦ-1

Главная Общество
Красноярск
13:31 30 Января 2020
строительство, теплоснабжение, энергетика, проверка
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СГК закончила строительство дымовой трубы высотой 275 метров на Красноярской ТЭЦ-1. Сейчас идет монтаж газоходов, по которым уже эти летом дым пойдет от котлов станции в новую трубу. 30 января с ходом работ на первой городской теплоэлектроцентрали ознакомился министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин, а двумя днями ранее большую стройку посетила делегация экологической палаты краевой гражданской ассамблеи. На новую трубу ушло 13 кубометров бетона и 1100 тонн арматуры. Это одно из двух самых высоких сооружений в Красноярске — такая же труба установлена на ТЭЦ-3. «Теперь левый и правый берег сравнялись» — шутит директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин. Следующим этапом станет снос двух старых труб и установка на их месте современных электрофильтров.

Об ожидаемых эффектах экологической модернизации ТЭЦ-1 и других мероприятиях, которые помогут сделать городской воздух чище читайте  здесь.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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Общество / НОВОСТИ
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