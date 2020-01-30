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На правом берегу Красноярска сносят рынок с десятилетней историей

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Красноярск
13:40 30 Января 2020
рынок, красноярск, общество
Источник: Енисей
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На ул. Матросова в Красноярске рабочие приступили к принудительному сносу уличного рынка. Базар около подземного пешеходного перехода проработал десять лет, однако 30 января подрядчики начали демонтировать торговые ряды. 

Причинами сноса стали антисанитария и несанкционированный сбыт продуктов. С владельцем рынка - ООО «АСВО» - расторгли договор аренды. На месте базара запланирован сквер. 

Отметим, что расчистка территории на Матросова продлится до 14 февраля - после этого площадь вблизи бывшего рынка приобретет более ухоженный вид, рассказали чиновники.  

Предпринимателей просят не продлевать договоры аренды - вопрос со сносом торговых точек уже решен. 

«Предприниматель неустановленный осуществляет сдачу в аренду этих торговых мест. Сейчас полиция занимается этим фактом. Направлены все материалы. Они определяют, по какой статье инкриминировать эти нарушения», - прокомментировала заместитель руководителя Свердловского района Красноярска Лилия Назмутдинова. 

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