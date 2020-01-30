На правом берегу Красноярска сносят рынок с десятилетней историей

На ул. Матросова в Красноярске рабочие приступили к принудительному сносу уличного рынка. Базар около подземного пешеходного перехода проработал десять лет, однако 30 января подрядчики начали демонтировать торговые ряды.

Причинами сноса стали антисанитария и несанкционированный сбыт продуктов. С владельцем рынка - ООО «АСВО» - расторгли договор аренды. На месте базара запланирован сквер.

Отметим, что расчистка территории на Матросова продлится до 14 февраля - после этого площадь вблизи бывшего рынка приобретет более ухоженный вид, рассказали чиновники.

Предпринимателей просят не продлевать договоры аренды - вопрос со сносом торговых точек уже решен.