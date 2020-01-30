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Школьник из Канска попал в число лучших фотографов России

Главная Общество
Красноярск
12:52 30 Января 2020
общество, красноярск, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Школьник из Канска Илья Чудов вошел в число лучших юных фотографов России - он стал лауреатом престижного молодежного конкурса «Фокус», рассказали в краевом правительстве. 

Фотограф из Канска принял участие в церемонии награждения, которая состоялась в Москве. Всего на конкурс «Фокус» отправили свои работы более 6500 школьников из 83 регионов страны. 

«Только для номинации «Первозданная Россия» было отправлено свыше 4000 кадров. Участники присылали пейзажные фотографии, снимки с изображением животных, природы родной страны или близких людей», - пояснили организаторы. 

Школьник Илья Чудов начал увлекаться фото около четырех лет назад. Победный снимок был сделан на зеркальный фотоаппарат во время поездки подростка по окрестностям Сочи. 

Члены жюри при отборе фотографий оценивали креативность, нестандартное мышление участников, а также особый художественный стиль и эмоциональность. В итоге только 27 снимков попали на фотовыставку всероссийского фестиваля.

Отметим, что в этом году конкурс будет посвящен природной фотографии. Он пройдет в рамках проекта РДШ «Экотренд»

Фото: vk.com/skm_rus

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