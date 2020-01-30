Красноярские автобусы оснащают стационарными терминалами для оплаты проезда

Красноярский общественный транспорт оснащают валидаторами - это стационарные устройства для оплаты проезда банковскими картами. Об этом рассказали в департаменте транспорта.

Процесс оплаты не отличается от привычной системы, действующей в магазинах Красноярска. Пассажирам необходимо поднести к терминалу банковскую карту или смартфон с функцией бесконтактной оплаты.

«Если оплата не прошла (истек срок действия банковской карты пассажира, недостаточно средств на счете или карта заблокирована), то соответствующая информация появится на дисплее терминала», - рассказали в мэрии.

Такими терминалами уже оборудованы троллейбусы и трамваи, а также автобусные маршруты №№ 12, 14, 38, 81, 83, 3, 20, 64, 85, 90 и 99.

К системе обещают подключить следующие автобусы: № 26, 31, 37 и № 52.

«К середине февраля в городском транспорте будут работать 500 терминалов», - пояснили в департаменте.

Кондуктор узнает о проведенной оплате через специальный аппарат - часть таких устройств скоро доставят в Красноярск - пока же пассажиров просят показывать SMS-уведомления.