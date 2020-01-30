Красноярским врачам увеличат компенсацию за учебу в ординатуре

Красноярским врачам предлагают увеличить компенсации за обучение в ординатуре до 200 тысяч рублей в год. Для этого депутатам регионального парламента необходимо внести поправки в краевой закон.

«Принятие законопроекта позволит увеличить количество получивших компенсацию ординаторов до 60 человек», - рассказали в краевом ЗС.

По данным КрасГМУ, в регионе сейчас наблюдается дефицит врачей различных специальностей - не хватает терапевтов и педиатров (дефицит - 500 человек), а также узких специалистов, таких как хирурги и анестезиологи-реаниматологи (дефицит - 1800 человек). Также в регионе предусмотрены условия целевого набора для будущих ординаторов.

Кроме того, в Красноярском крае сейчас ведется модернизация и переоснащение больниц и медицинских центров в отдаленных районах, где врачам сложно работать при отсутствии необходимого оборудования.

Напомним, ранее размер компенсации для обучения в ординатуре в регионе составлял 150 тысяч рублей в год. Претендовать на возврат денег могут студенты, которые постоянно проживают на территории региона и проходят обучение по программе ординатуры за свои деньги. Специальность при этом должна быть включена в перечень дефицитных.

Фото: sobranie.info