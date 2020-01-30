В частном секторе Красноярска появится 90 контейнерных площадок за счет бюджета. Устанавливать их будет департамент городского хозяйства. Однако и этого пока будет мало. По словам заместителя председателя городского Совета Андрея Козикова, остаются районы, например, Октябрьский или Советский, которые нуждаются в дополнительных площадках.

«Мы рекомендовали до конца февраля департаменту и районным администрациям организовать дополнительную работу по привлечению средств по обеспечению частного сектора мусорными стоянками в полной мере», - заявил депутат.

Если говорить о реформе в целом, то в январе 2019 года от жителей поступило почти восемь тысяч жалоб на проблемы с вывозом мусора. Спустя год - в этом месяце их всего 46. В течение года было установлено 439 контейнеров у муниципальных учреждениях социальной сферы. Совместно с жителями и управляющими компаниями был сформирован реестр, куда вошли 50 контейнерных площадок многоквартирных домов, и эта работа продолжается. В прошлом году с 212 контейнерных точек, расположенных на территориях муниципальных кладбищ, региональными операторами было вывезено 44,5 тысячи кубических метров мусора. Кроме того, было ликвидировано 379 несанкционированных свалок на общую сумму 33 млн рублей.