Красноярский детский сад начал работать по американской методике. Ее ввела педагог-психолог детского сада № 29 Екатерина Жимкус. По примеру своих американских коллег девушка занялась музыкальной инклюзией и вывела ее за пределы детского сада. Теперь раз в неделю воспитанники садика посещают детский психоневрологический интернат «Подсолнух».

Вместе с педагогом и профессиональными музыкантами ребятишки проводят для подопечных интерната сеансы музыкальной и арт-терапии. Воспитанники детского сада учат своих сверстников изготавливать музыкальные инструменты, показывают различные техники рисования.

«Дети прониклись судьбой воспитанников интерната, - приводит слова Екатерины пресс-служба городского управления образования. - Они стали самыми настоящими волонтерами и с радостью посещают занятия. Желающих становится все больше, родители тоже хотят подключиться к работе нашей волонтерской команды. Я благодарна моим коллегам, воспитанникам и их родителям, что все вместе мы дарим внимание, заботу и положительные эмоции детям, которые в этом так нуждаются. Это большой шаг в развитии инклюзивной культуры, в принятии людей с особенностями развития».

В мэрии добавили, что Екатерина Жимкус представит свою методику на первом городском конкурсе профессионального мастерства специалистов сопровождения образовательного процесса. В нем примут участие более 60 психологов, логопедов, дефектологов красноярских школ, детских садов и центров. Имена лучших специалистов в трех номинациях станут известны 14 февраля.