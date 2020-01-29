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Красноярский детский сад начал работать по американской методике

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Красноярск
14:23 29 Января 2020
дети, детсад, педагоги, психология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярский детский сад начал работать по американской методике. Ее ввела педагог-психолог детского сада № 29 Екатерина Жимкус. По примеру своих американских коллег девушка занялась музыкальной инклюзией и вывела ее за пределы детского сада. Теперь раз в неделю воспитанники садика посещают детский психоневрологический интернат «Подсолнух».

Вместе с педагогом и профессиональными музыкантами ребятишки проводят для подопечных интерната сеансы музыкальной и арт-терапии. Воспитанники детского сада учат своих сверстников изготавливать музыкальные инструменты, показывают различные техники рисования.

«Дети прониклись судьбой воспитанников интерната, - приводит слова Екатерины пресс-служба городского управления образования. - Они стали самыми настоящими волонтерами и с радостью посещают занятия. Желающих становится все больше, родители тоже хотят подключиться к работе нашей волонтерской команды. Я благодарна моим коллегам, воспитанникам и их родителям, что все вместе мы дарим внимание, заботу и положительные эмоции детям, которые в этом так нуждаются. Это большой шаг в развитии инклюзивной культуры, в принятии людей с особенностями развития».

В мэрии добавили, что Екатерина Жимкус представит свою методику на первом городском конкурсе профессионального мастерства специалистов сопровождения образовательного процесса. В нем примут участие более 60 психологов, логопедов, дефектологов красноярских школ, детских садов и центров. Имена лучших специалистов в трех номинациях станут известны 14 февраля.

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