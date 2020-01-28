Красноярская полиция завела аккаунт в Instagram. Он называется «Красноярский городовой».

«Представляем Вашему вниманию официальный Инстаграм-аккаунт «Красноярский городовой». В Инстаграм-аккаунте будут опубликованы оперативные новости, сопровождающиеся фотографиями, видеозаписями, сюжетами. У вас есть возможность узнать больше о работе подразделений и служб городской полиции, некоторых профессиональных секретах и буднях сотрудников ОВД - одним словом все, что Вы бы хотели узнать о работе полиции!», - говорится в сообщении силовиков.

На данный момент в аккаунте три поста и 84 подписчика. Последний пост касается того, что «стражи правопорядка патрулируют места, где граждане катаются на снегоходах, и проводят разъяснительные беседы с водителями».

фото: Instagram городской полиции