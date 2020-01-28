Богучанская ГЭС произвела 85 млрд киловатт-часов

28 января 2020 года Богучанская ГЭС выработала 85-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году. С начала 2020 года Богучанская ГЭС уже произвела 1 млрд 274 млн кВт·ч, что на 3,15% больше, чем за весь январь 2019 года.

«Несмотря на более мягкую зиму, спрос на энергию ГЭС в Красноярском крае увеличивается: растет производство промышленных предприятий, в первую очередь нашего главного потребителя - Богучанского алюминиевого завода. Гидрологическая обстановка на Богучанском водохранилище стабильная, уровень плавно понижается в соответствии с установленными режимами, и к предстоящему весеннему паводку станция будет готова принять необходимые объемы воды», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. В течение 2019 и в январе 2020 года гидрологическая обстановка в районе Богучанской ГЭС складывалась благоприятно. Станция выполнила все требования Енисейского бассейнового водного управления и запросы Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири, своевременно увеличивая и сокращая расходы по запросам речного транспорта и промышленных потребителей энергии, а к осеннее-зимнему периоду создала запасы гидроресурсов. В январе 2019 года расходы через гидроагрегаты Богучанской ГЭС составляли 2600 кубометров в секунду, в январе 2020 года – более 3030 кубометров. Уровень Богучанского водохранилища в январе понизился с отметки 207,76 до отметки 207,6 м.

Богучанская ГЭС – четвертая ступень Ангарского гидроэнергетического каскада, пятая по мощности гидроэлектростанция России. Первые гидроагрегаты станции были введены в эксплуатацию в 2012 году, проектной мощности 2 997 МВт Богучанская ГЭС достигла в 2015 году.

Фото: ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»