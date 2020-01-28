Красноярские школьники изобрели трость-поводырь с навигатором для незрячих людей

В Красноярске уроки робототехники проходят более чем в 30 школах. Так, к примеру, ученики уже разработали аналог кофе-машины, робота-мойщика окон, умную газонокосилку, устройство для автоматического закрывания окон, недорогой экзоскелет и трость-поводырь с навигатором для слепых людей.

Как рассказали в управлении образования города, будущие специалисты в области робототехники поделятся своими разработками на международном чемпионате по робототехнике FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP, который пройдет в Красноярске с 13 по 15 февраля в МВДЦ «Сибирь».

«Вход на мероприятие свободный. Темой международного сезона стало градостроительство. Перед участниками стоит задача решить актуальные проблемы отрасли, представить собственные проекты и пройти миссии по заданной теме. Обязательное условие – организация доступной среды для маломобильных людей. Победители чемпионата получат право представлять свою страну на международных соревнованиях в других странах», - сообщили в мэрии.

Право на проведение чемпионата завоевала команда школы №149 под руководством тренера Максима Турушева.