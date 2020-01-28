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В Норильск и Заполярный приедут международные эксперты на форум социальных технологий

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Красноярск
11:55 28 Января 2020
форум, норильск, развитие
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Шестой форум социальных технологий «Город — это мы!» состоится в Заполярном (15 февраля) и Норильске (28 февраля). Ключевая тема форума — «Люди. Идеи. Места» — синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств.

В качестве хейдлайнеров — главных мотиваторов — выступят международные и российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах:

Гильермо Пеньялоса — урбанист, эксперт по преобразованию парковых зон и городских улиц (Торонто, Канада);

Вадим Мамонтов — основатель и генеральный директор RussiaDiscovery (Москва, Россия);

Виктория Богинская — член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» (Ярославль, Россия).

Работа форума будет выстроена по трем направлениям:

1. ЛЮДИ. Участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также как формировать слаженные проектные команды.

Спикер-модератор — Илья Степанов, архитектор живых организаций, преподаватель МГУ, МГИМО и Русской школы управления.

2. ИДЕИ. Гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей.

Спикер-модератор — Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, руководитель НКО «Развитие».

3. МЕСТА. Этот трек посвящен важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать.

Спикер-модератор — Вячеслав Правдзинский, исполнительный директор Центра развития дизайна и городской среды Удмуртской республики.

Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля Cannes Corporate Media & TV Awards и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на Los Angeles Film Awards.

Вход на форум свободный по предварительной регистрации. Более подробная информация опубликована в социальных сетях: Facebook«ВКонтакте» Заполярный«ВКонтакте» Норильск.

Форум социальных технологий является одним из мероприятий благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Форум ежегодно проходит в Норильске и Мурманской области (Мончегорске и Печенгском районе) при поддержке городских администраций. Каждый год около полутора тысяч участников в каждом регионе вместе с приглашенными экспертами обсуждают значимые для жизни городов события и практики, делятся опытом и эффективными социальными технологиями.

 

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»

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