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На Красноярском алюминиевом заводе подписан Коллективный договор

Главная Общество
Красноярск
10:27 28 Января 2020
предприятие, металлургия, соцподдержка, договор, здоровье
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Администрация и профсоюзный комитет Красноярского алюминиевого завода подписали новый коллективный договор (Колдоговор), регламентирующий взаимодействие сторон по 2022 год включительно.

Документ гарантирует сохранение социальных выплат, ставших традиционными: медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение для сотрудников и их детей, организацию спортивных и культурных мероприятий, улучшение условий труда, обучение, компенсация за питание. Коллективный договор дополнен новыми актуальными для заводчан гарантиями и льготами.

На КрАЗе трудится 4,2 тысячи красноярцев. Ежегодно на выполнение социальных программ для сотрудников КрАЗ направляет порядка 200 миллионов рублей.

Комментируя реализацию коллективного договора за предыдущий трехлетний период, управляющий директор предприятия Евгений Курьянов отметил динамику роста заработной платы на предприятии. По сравнению с 2016 годом,  средняя зарплата рабочих в 2019 году выросла на  22%. В 2 раза увеличились расходы на обеспечение путевками в оздоровительные центры для сотрудников и их детей, а также организацию соревнований и занятий спортом. Для кразовцев оплачивается аренда спортивных залов в городе, а также организуются  условия для занятий спортом на территории предприятия.

– Здоровье сотрудников – один из приоритетов завода. Поэтому в коллективный договор включены программы, направленные на улучшение условий труда, качества жизни, сохранения здоровья рабочих. В поддержку стремления заводчан к здоровому образу жизни, администрация совместно с профсоюзом предприятия  открыли на промплощадке новый спортивный зал, оборудовав его комплексом тренажеров на сумму более 1 миллиона рублей. В нем в свободное время занимаются все желающие – и мужчины, и женщины.  Планируется, что в этом году спортивный комплекс будет оснащен дополнительным оборудованием, и по возможности будет расширена площадь, чтобы кразовцы могли заниматься разными видами спорта, – сказал Евгений Курьянов.

Важным аспектом взаимодействия руководства и трудового коллектива завода является работа по улучшению условий труда и обеспечение средствами индивидуальной защиты.  В 2020 году на мероприятия, направленные на охрану труда, будет направлено более 15,5 миллионов рублей. Эти средства, в частности, пойдут  на ремонт бытовых помещений, комнат отдыха для рабочих предприятия. 

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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