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В Красноярске открыт набор желающих поработать на Всероссийской переписи населения

Главная Общество
Красноярск
15:54 27 Января 2020
перепись, население, статистика, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске открыт набор желающих поработать на Всероссийской переписи населения. Всего в регионе планируется задействовать 7000 переписчиков.

Как рассказали в Красноярскстате, основной набор сотрудников намечен на август-сентябрь 2020 года, заключение с ними договоров - в октябре, но уже сейчас все желающие могут обращаться в Красноярскстат, в отдел организации и проведения переписей и наблюдений. Граждане будут внесены в специальную базу данных как потенциальные участники переписной кампании.

Нормы нагрузки на переписчика составят в среднем 550 человек. Во время предыдущей переписи 2010 года цифра была меньше - 400 человек.

Добавим, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В этот раз жители страны смогут сами подать данные на портале государственных услуг.

В июне 2017 года Росстат сообщал, что на перепись населения в 2020 году уйдет 50 млрд рублей.

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