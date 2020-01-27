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В Красноярске начали разбирать новогодние елки

Главная Общество
Красноярск
15:00 27 Января 2020
новый год, елка, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске сегодня начинаются работы по демонтажу новогодних общегородских и районных елок. Этой зимой их было установлено 13. Первыми займутся елками в Татышев-парке, на Театральной площади, сквере Чернышевского и в микрорайоне Солнечный.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, сперва с конструкций снимают украшения.

«Шары и гирлянды осматривают и укладывают в коробки для транспортировки. После проверки их почистят и увезут на склад. Специалисты приступают и к разбору инженерных конструкций  – открепляют «лапы», разбирают металлические каркасы. Процесс демонтажа елок не так долог, как процесс их сборки», - подчеркнули в администрации.

При этом новогодние городки - ледяные горки, фигуры, лабиринты - пока останутся. Ежедневно их будут обследовать комиссии из районных администраций. Если состояние какой-то из конструкций будет вызывать сомнения с точки зрения безопасности, горки и фигуры будут постепенно​ убирать.

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