В Красноярске начали разбирать новогодние елки

В Красноярске сегодня начинаются работы по демонтажу новогодних общегородских и районных елок. Этой зимой их было установлено 13. Первыми займутся елками в Татышев-парке, на Театральной площади, сквере Чернышевского и в микрорайоне Солнечный.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, сперва с конструкций снимают украшения.

«Шары и гирлянды осматривают и укладывают в коробки для транспортировки. После проверки их почистят и увезут на склад. Специалисты приступают и к разбору инженерных конструкций – открепляют «лапы», разбирают металлические каркасы. Процесс демонтажа елок не так долог, как процесс их сборки», - подчеркнули в администрации.

При этом новогодние городки - ледяные горки, фигуры, лабиринты - пока останутся. Ежедневно их будут обследовать комиссии из районных администраций. Если состояние какой-то из конструкций будет вызывать сомнения с точки зрения безопасности, горки и фигуры будут постепенно​ убирать.