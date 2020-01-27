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В Красноярске дошколята общаются с носителями английского и словацкого языков

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Красноярск
12:38 27 Января 2020
дети, иностранцы, красноярск, детсад
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске дошколята общаются с носителями английского и словацкого языков. В дошкольном отделении гимназии № 5 с воспитанниками занимаются Зюзана из Словакии и Тэо, студент Кембриджа, англичанин. Об этом рассказали в городском управлении образования.

Иностранцы приходят в детский сад, общаются с детьми на своем родном языке, английском и словацком. Дети не посещают кружок иностранного языка по расписанию, не учат буквы, слова и правила. Общение происходит в естественной среде, вместе с Тэо и Зюзаной дети играют, читают сказки, ставят спектакли, мастерят кормушки, лепят снеговиков, гуляют, обедают и многое другое. Такой подход называют событийной полилингвальностью.

«Эта форма развития считается одной из самых прогрессивных, - отмечает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. - Она способствует развитию мышления, речи, толерантности, эмпатии, коммуникативных способностей, мобильности и поликультурности. Дети учатся сотрудничать, решать всевозможные задачи в условиях неопределенности, применять собственные знания и опыт на практике. Кроме того, дошколята погружаются в языковую среду, изучают традиции других стран, учатся находить общий язык с разными людьми, уважать их точку  зрения».

Полилингвальную форму обучения практикуют в дошкольном учреждении гимназии «Универс». Также ее собираются внедрить детские сады №№14, 98, 110 и дошкольные учреждения образовательного комплекса «Покровский».

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