Гран-при «Иван Ярыгин»: схватка с самим собой

В Красноярске завершился ХХXI Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». В этом году в нем приняли участие 362 спортсмена из 13 стран - 224 мужчины и 138 женщин. Самой многочисленной из иностранных делегаций стала команда Монголии – 83 человека. От России в турнире участвовали 190 спортсменов. В копилке сборной по итогам соревнований 55 медалей. На втором месте – сборная Монголии, у которой 12 наград. По четыре медали у Японии и Китая. Спортсмены Красноярского края завоевали восемь наград.

фото: Александр Паниотов (kraysport.ru)