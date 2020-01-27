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Гран-при «Иван Ярыгин»: схватка с самим собой

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Красноярск
11:40 27 Января 2020
борьба, ярыгин, турнир, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске завершился ХХXI Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». В этом году в нем приняли участие 362 спортсмена из 13 стран - 224 мужчины и 138 женщин. Самой многочисленной из иностранных делегаций стала команда Монголии – 83 человека. От России в турнире участвовали 190 спортсменов. В копилке сборной по итогам соревнований 55 медалей. На втором месте – сборная Монголии, у которой 12 наград. По четыре медали у Японии и Китая. Спортсмены Красноярского края завоевали восемь наград. 

 

фото: Александр Паниотов (kraysport.ru)

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