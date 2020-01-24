Хоккеисты красноярского «Сокола» посетили детский дом имени Хазрета Совмена. Там они встретились с воспитанниками учреждения. «Крылатые» пообщались с ребятами и передали им несколько сотен мягких игрушек, которые болельщики «Сокола» запустили на лед во время благотворительной акции «Предновогодний игрушкопад». Напомним, что 21 декабря после матча «Сокол» – «Ермак» было собрано 378 игрушек.

«Дети освобождают все свое время, когда к ним приезжают игроки «Сокола». Они очень довольны, они становятся добрее. В дни визита игроков детишки обнимаются со всеми, становятся мягче. После детишки меняются игрушками, делятся друг с другом. Очень приятно, что сегодня многие ребята взяли игрушки не только для себя, но и для тех, кто приболел или просто не смог прийти на встречу. Меня очень радует такая забота о своих близких», - рассказала директор детского дома им. Х. Совмена Анастасия Сизых.

Руководитель физического воспитания детского дома Игорь Будник отметил, что от таких мероприятий для ребят очень большая польза. Здесь уже давно «сформировали» местную хоккейную команду, которая из года в год приезжает к «Соколу» на мастер-класс.

«Ребята всегда ждут хоккеистов, сегодня побросали все свои занятия, чтобы встретиться с игроками. У детей всегда остаются положительные впечатления от таких встреч. Благодаря мастер-классам «Сокола» нас увидели в Москве и пригласили на хоккейный турнир среди детских домов, который пройдет в начале июня. Поэтому мы хотим принять участие в еще одном мастер-классе от хоккеистов «Сокола», чтобы мы потренировали и достойно выступили на турнире».

Чуть позже «соколы» отправились в благотворительный фонд помощи многодетным семьям «Планета семья». Здесь игроки подарили вторую часть игрушек красноярским детям. Девочки и мальчики явно остались довольны, ведь теперь эти мягкие игрушки в их домах станут их новыми друзьями.

«Перед Новым годом нам позвонили из «Сокола» и сказали, что хотят подарить игрушки. Конечно, мы очень обрадовались. Детишки рады, что к ним приехали настоящие хоккеисты. Я занимаюсь этой деятельностью почти три года и каждый раз, когда я вижу счастливые лица детей, я понимаю, что мы можем вносить в жизнь их семей небольшую позитивную лепту. Это вдохновляет на большие подвиги, хочется творить больше хороших дел для них. Мы стараемся помогать семьям и с тремя детьми, и с восемью, и с одиннадцатью. На сегодняшний день мы оказываем помощь более 300 многодетных семей, и их становится все больше», - говорит президент благотворительного фонда «Планета Семья» Константин Богомолов.

Александр Репьях, нападающий ХК «Сокол» испытал от встреч только положительные эмоции.

«Очень круто, когда видишь в глазах детей искреннюю радость. Когда они получают подарки для них это многое значит. Мы будем и в дальнейшем радовать деток, чтобы они получали как можно больше позитивных эмоций».

Сергей Рабцун, генеральный директор хоккейного клуба «Сокол»:

«Мы хотим пожелать всем ребятам крепкого здоровья, семейного счастья, а тем, у кого нет семей, обрести их. Видя эти искренние улыбки ребят, хочется как можно чаще устраивать подобные выезды и мероприятия. Мы благодарны всем болельщикам, которые приняли участие в «игрушкопаде» и всех тех, кто поддерживает команду с трибун и сидя у экранов».

фото: ХК «Сокол»